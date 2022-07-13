أخبار دولية
13 تموز 2022 - 05:03
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بايدن يزور إسرائيل في مستهل أول جولة له بالشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة

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بايدن يزور إسرائيل في مستهل أول جولة له بالشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة
Lebanon News
يصل الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إلى إسرائيل أول محطات جولته إلى الشرق الأوسط التي تتسم بكونها في غاية الحساسية، حيث يسعى القادة الإسرائيليون لتشديد العقوبات على إيران، قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.

وسيلتقي بايدن مسؤولين إسرائيليين في مسعى إلى توسيع التعاون في مواجهة إيران، وقادة فلسطينيين مستاءين مما يقولون إنه فشل واشنطن في التصدي "للعدوان الإسرائيلي".
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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الذي تولى مهامه قبل أقل من أسبوعين إن المحادثات "ستتركز أولا وقبل كل شيء على إيران". ووعدت تل أبيب برفع 1000 علم في أنحاء القدس للترحيب بالرئيس الأميركي.

وسيلتقي بايدن الرئيس الفلسطيني في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة الجمعة، لكن من غير المتوقع صدور إعلانات جريئة عن عملية سلام جديدة.
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