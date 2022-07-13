مقتل تسعة مدنيين على الأقل في هجومين شرق الكونغو الديمقراطية

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قتل تسة مدنيين على الأقل مساء الثلاثاء في هجومين منفصلين نسبا إلى حركة التمرد الجهادية "القوات الديمقراطية المتحالفة" في شمال كيفو وإيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت مصادر محلية لوكالة فرانس برس الأربعاء.وأسفر الهجوم الأول عن سقوط ستة قتلى في حي روانغوما على بعد كيلومتر واحد من مقر قيادة الجيش الكونغولي في مدينة بيني الواقعة شمال كيفو والتي يقطنها نحو 400 ألف نسمة. وقبل سنة قتل متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" عشرة أشخاص في المكان نفسه.ووقع الهجوم الثاني في بوغا في إقليم إيتوري المجاور حيث تنشط "القوات الديمقراطية المتحالفة" أيضًا.وأعلن غاستون كاندول من المجتمع المدني لتجمع القرى هذا في إقليم إيرومو أنه "عثر على ثلاث جثث لأشخاص بالغين"، موضحًا أنها "حصيلة مؤقتة".