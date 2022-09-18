غارات تركية على مواقع للجيش السوري قرب كوباني تؤدي الى مقتل ثلاثة أشخاص

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شنت تركيا غارات جوية عدة اليوم، على مواقع للجيش السوري وقوات كردية في شمال سوريا ما أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.واستهدفت الغارات مواقع لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة قره موغ ومناطق أخرى في ريف مدينة كوباني التي يسيطر عليها الأكراد شرق حلب، كما ذكر المرصد السوري الذي يتخذ بريطانيا مقرا.وكشف المرصد الذي يعتمد على شبكة من المصادر داخل سوريا أن القتلى الثلاثة هم من الجنود السوريين، مشيرا الى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لسقوط جرحى بعضهم في حال خطرة.ويذكر أن المنطقة شهدت قبل القصف الجوي التركي استهدافا للأراضي التركية من المنطقة نفسها التي تعرضت للقصف، بحسب المرصد.والشهر الماضي حذرت الحكومة السورية من أنها سترد على أي هجمات مباشرة تركية تستهدف قواتها.وجاء التحذير بعد غارة تركية منتصف آب على موقع للجيش السوري قرب كوباني أدت إلى مقتل ثلاثة جنود على الأقل، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).