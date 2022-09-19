أخبار دولية
19 أيلول 2022 - 14:04
19/09/2022 14:04:00
هل سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الإيراني في نيويورك؟
هل سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الإيراني في نيويورك؟
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LBCI News Lebanon
من فيينا إلى الدوحة وإلى فيينا مجددًا، هكذا كان مسار المفاوضات غيرِ المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية...
لكن هل تنتقل هذه المرة المحادثات من العاصمة النمساوية إلى نيويورك على هامش إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع؟
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