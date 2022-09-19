أخبار دولية
19 أيلول 2022 - 14:04
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هل سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الإيراني في نيويورك؟

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Lebanon News
من فيينا إلى الدوحة وإلى فيينا مجددًا، هكذا كان مسار المفاوضات غيرِ المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية...
 
لكن هل تنتقل هذه المرة المحادثات من العاصمة النمساوية إلى نيويورك على هامش إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع؟ 
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