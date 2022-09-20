اردوغان يدعو الى مخرج "مشرف" للجانبين في النزاع بين اوكرانيا وروسيا

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دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امام الامم المتحدة الى ايجاد مخرج "مشرف" للحرب في اوكرانيا.وقال من على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك "معا علينا ايجاد حل دبلوماسي مقبول سيسمح للجانبين بالخروج من الازمة بشكل مشرف".واضاف "سنواصل تكثيف جهودنا لانهاء الحرب على اساس وحدة اراضي اوكرانيا واستقلالها".وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن "لا تنتصر الحرب" وأن تنتصر "عملية سلام عادلة" مذكرا أنه منذ بدء الحرب في 24 شبلط، نجحت تركيا مرتين في جمع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا في أنطاليا (جنوب) واسطنبول.واضاف "ادعو المنظمات الدولية وكل الدول الى دعم جهود تركيا بصدق".وعرض اردوغان الذي نجح في الحفاظ على علاقاته مع موسكو وكييف منذ بدء الغزو الروسي لاوكرانيا، وساطته بانتظام في النزاع مشددا على ضرورة التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين.