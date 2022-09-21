كازاخستان تعتزم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 20 تشرين الثاني

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أعلنت كازاخستان أنها ستجري انتخابات رئاسية مبكرة في 20 تشرين الثاني تهدف الى "إعادة ضبط" النظام السياسي للجمهورية السوفياتية السابقة بشكل جذري، وفق مرسوم نشر اليوم على الموقع الالكتروني للرئاسة.ويأتي هذا الإعلان بعد أن أقر رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف مؤخرا تشريعات تحدد المدة الرئاسية في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بولاية واحدة من سبع سنوات.واعتبر الرئيس قاسم جومارت توكاييف أمام النواب في وقت سابق هذا الشهر أن الانتخابات جزء من حزمة إصلاحات تهدف لتأسيس "معايير جديدة بالكامل" للحياة السياسية، مع "قوانين عادلة ومفتوحة".وجاء في المرسوم الذي وقعه توكاييف ونشر اليوم، أن الانتخابات التي ستجرى في كازاخستان في تشرين الثاني "تطلق دورة انتخابية من شأنها إعادة ضبط النظام السياسي بالكامل بشكل جذري".وأضاف توكاييف في المرسوم: "توصلنا الى توازن أمثل بين فروع السلطة"، و"تم استكمال إعادة توزيع الصلاحيات من الرئيس إلى البرلمان".وخلف توكاييف الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف عام 2019 ونأى بنفسه تدريجيا عن الرجل الذي حكم الدولة الغنية بالطاقة بقبضة من حديد لثلاثة عقود.وشهدت البلاد أعمال عنف غير مسبوقة في كانون الثاني أسفرت عن مقتل 238 شخصا وأسدلت الستار فعليا على نفوذ نزارباييف الذي حكم منذ ما قبل الاستقلال وظل مؤثرا بشكل كبير حتى بعد تنحيه عام 2019.