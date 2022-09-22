المدعية العامة لنيويورك تقاضي ترامب وأولاده بتهمة "الإحتيال"

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رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس الأربعاء دعوى مدنية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته تتهمهم فيها بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.وقالت جيمس للصحافيين: "نقاضي دونالد ترامب لخرقه القانون... لتحقيق أرباح شخصية ولأسرته ولشركته".وأضافت أن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة إلى منع عائلته من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى عزم مكتبها على القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل.