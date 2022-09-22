أخبار دولية
22 أيلول 2022 - 05:39
Back

وزير الخارجية العراقي: هناك تقدم في المفاوضات بين مختلف القوى العراقية

ماذا قال حسين عن تطورات الحوار السعودي الايرانيّ؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحوار السعودي الايراني, بغداد ,وزير الخارجية العراقس,ماذا قال حسين عن تطورات الحوار السعودي الايرانيّ؟
episodes
وزير الخارجية العراقي: هناك تقدم في المفاوضات بين مختلف القوى العراقية
Lebanon News
في تطورات الحوار السعودي الايرانيّ في بغداد، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن هناك نقاش على أن تكون الجلسة المقبلة بين الرياض وطهران على مستوى غير وزراء الخارجية.

أما في الشأن العراقي، فأكدَ حسين أنّ المفاوضات جارية مع التنظيمات السياسية ونتجه لعقد جلسة للبرلمان قريبا، مضيفًا أنّ بلادَه تعاني في تشكيل الحكومة الجديدة وثمة صراعات بين الكتل الحزبية الشيعية. 
الإعلان

تمنى ايضا وزير الخارجية العراقي أن يكون هناك اتفاق مع التيار الصدري ليكون جزءًا من تشكيلة الحكومة، مضيفًا أن هناك تقدم في المفاوضات بين مختلف القوى العراقية. 
الإعلان
إقرأ أيضاً