وزير الخارجية العراقي: هناك تقدم في المفاوضات بين مختلف القوى العراقية

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في تطورات الحوار السعودي الايرانيّ في بغداد، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن هناك نقاش على أن تكون الجلسة المقبلة بين الرياض وطهران على مستوى غير وزراء الخارجية.أما في الشأن العراقي، فأكدَ حسين أنّ المفاوضات جارية مع التنظيمات السياسية ونتجه لعقد جلسة للبرلمان قريبا، مضيفًا أنّ بلادَه تعاني في تشكيل الحكومة الجديدة وثمة صراعات بين الكتل الحزبية الشيعية.تمنى ايضا وزير الخارجية العراقي أن يكون هناك اتفاق مع التيار الصدري ليكون جزءًا من تشكيلة الحكومة، مضيفًا أن هناك تقدم في المفاوضات بين مختلف القوى العراقية.