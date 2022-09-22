موسكو تعلن أن عشرة آلاف شخص تطوعوا للقتال في اوكرانيا في اليوم الاول من التعبئة

اعلنت هيئة اركان الجيش الروسي الخميس أن نحو عشرة آلاف شخص تطوعوا في إطار التعبئة للقتال في اوكرانيا في الساعات ال24 الاخيرة، بعد اعلان الرئيس فلاديمير بوتين في هذا الشأن.
وقال فلاديمير تسيمليانسكي متحدثا باسم هيئة الاركان لوكالة انترفاكس "في اليوم الاول من التعبئة الجزئية، وصل نحو عشرة آلاف مواطن من تلقاء أنفسهم الى مراكز التجنيد من دون انتظار استدعائهم".
وأظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي التعبئة في إحدى نواحي ياكوتسك في سيبيريا، بدا فيها رجال لا ترتسم على وجوههم أي تعابير يودّعون أقرباءهم قبل أن يستقلوا حافلة.