أخبار دولية 22 أيلول 2022 - 12:40 22/09/2022 12:40:15 موسكو تعلن أن عشرة آلاف شخص تطوعوا للقتال في اوكرانيا في اليوم الاول من التعبئة

موسكو تعلن أن عشرة آلاف شخص تطوعوا للقتال في اوكرانيا في اليوم الاول من التعبئة

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LBCI News Lebanon



اعلنت هيئة اركان الجيش الروسي الخميس أن نحو عشرة آلاف شخص تطوعوا في إطار التعبئة للقتال في اوكرانيا في الساعات ال24 الاخيرة، بعد اعلان الرئيس فلاديمير بوتين في هذا الشأن.





وقال فلاديمير تسيمليانسكي متحدثا باسم هيئة الاركان لوكالة انترفاكس "في اليوم الاول من التعبئة الجزئية، وصل نحو عشرة آلاف مواطن من تلقاء أنفسهم الى مراكز التجنيد من دون انتظار استدعائهم".

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وأظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي التعبئة في إحدى نواحي ياكوتسك في سيبيريا، بدا فيها رجال لا ترتسم على وجوههم أي تعابير يودّعون أقرباءهم قبل أن يستقلوا حافلة.

اعلنت هيئة اركان الجيش الروسي الخميس أن نحو عشرة آلاف شخص تطوعوا في إطار التعبئة للقتال في اوكرانيا في الساعات ال24 الاخيرة، بعد اعلان الرئيس فلاديمير بوتين في هذا الشأن.وقال فلاديمير تسيمليانسكي متحدثا باسم هيئة الاركان لوكالة انترفاكس "في اليوم الاول من التعبئة الجزئية، وصل نحو عشرة آلاف مواطن من تلقاء أنفسهم الى مراكز التجنيد من دون انتظار استدعائهم".وأظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي التعبئة في إحدى نواحي ياكوتسك في سيبيريا، بدا فيها رجال لا ترتسم على وجوههم أي تعابير يودّعون أقرباءهم قبل أن يستقلوا حافلة.

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