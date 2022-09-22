أخبار دولية
22 أيلول 2022 - 12:40
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موسكو تعلن أن عشرة آلاف شخص تطوعوا للقتال في اوكرانيا في اليوم الاول من التعبئة

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موسكو تعلن أن عشرة آلاف شخص تطوعوا للقتال في اوكرانيا في اليوم الاول من التعبئة
Lebanon News
     
اعلنت هيئة اركان الجيش الروسي الخميس أن نحو عشرة آلاف شخص تطوعوا في إطار التعبئة للقتال في اوكرانيا في الساعات ال24 الاخيرة، بعد اعلان الرئيس فلاديمير بوتين في هذا الشأن.
 
     
وقال فلاديمير تسيمليانسكي متحدثا باسم هيئة الاركان لوكالة انترفاكس "في اليوم الاول من التعبئة الجزئية، وصل نحو عشرة آلاف مواطن من تلقاء أنفسهم الى مراكز التجنيد من دون انتظار استدعائهم".
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وأظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي التعبئة في إحدى نواحي ياكوتسك في سيبيريا، بدا فيها رجال لا ترتسم على وجوههم أي تعابير يودّعون أقرباءهم قبل أن يستقلوا حافلة.
 
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