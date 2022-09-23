غوتيريش يدعو إلى "حلول جديدة" لمهمة حفظ السلام في مالي

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أكّد الأمين العام للأمم المتحدة الخميس خلال اجتماع حول منطقة الساحل على هامش الجمعية العامة للمنظمة، أنه يجب إيجاد "حلول جديدة" لمهمة حفظ السلام في مالي (مينوسما) التي تجري حاليا "مراجعتها".وقال أنطونيو غوتيريش "بناء على طلب مجلس الأمن تجري مراجعة شاملة لدور مينوسما. في ضوء التغييرات التي حدثت في البلاد والتحديات المستمرة رغم الجهود الجماعية، هناك حاجة إلى حلول جديدة".وأضاف "سأقدم مقترحات في هذا الصدد في الأشهر المقبلة".وكان مجلس الأمن الدولي مدّد في حزيران الماضي تفويض مينوسما لمدة عام حتى 30 حزيران 2023، لكنها ستكون لأول مرة بدون دعم جوي من فرنسا التي انسحبت بالكامل من مالي في آب/أغسطس.والقرار الذي ينص على الحفاظ على القوة العاملة الحالية - 13289 عسكريا و1920 شرطيا - طلب أيضاً من الأمين العام تقديم تقرير بحلول كانون الثاني لتعديل هيكلية البعثة الأممية.كما أعرب غوتيريش الخميس عن قلقه بشأن "انعدام الأمن وعدم الاستقرار" في منطقة الساحل، وقال "لنكن واضحين: الأزمة الأمنية في منطقة الساحل تمثل تهديدًا عالميًا".وشدد على أنه "إذا لم يتمّ فعل أي شيء، فإنّ آثار الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة ستمتدّ إلى أبعد من المنطقة والقارة الإفريقية".وحذّر الأمين العام من أنّ "التقارير عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعات مسلحة غير حكومية - ولكن في بعض الأحيان من بعض قوات الأمن - مقلقة للغاية".وبعد هذا الاجتماع حول منطقة الساحل الذي شارك فيه رؤساء دول وحكومات من المنطقة، من المقرر أن يجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مساء الخميس في نيويورك في قمة حول مسألتين حساستين: أزمة العسكريين العاجيين المحتجزين في مالي، وتعنّت المجلس العسكري الغيني بشأن تحديد موعد انتخابات تعيد المدنيين إلى السلطة.