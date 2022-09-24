واشنطن تعلن إجراءات لتسهيل اتصال الإيرانيين بالانترنت

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أعلنت واشنطن أنها خففت قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة بشدة وسط حملة لقمع التظاهرات مستمرة منذ أسبوع احتجاجا على وفاة شابة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن قطع طهران الإنترنت محاولة "لمنع العالم من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين". وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان إن الإجراء الجديد سيسمح لشركات التكنولوجيا "بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين".وأضاف: "مع خروج الإيرانيين الشجعان إلى الشارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني تضاعف الولايات المتحدة دعمها لتدفق المعلومات بحرية إلى الشعب الإيراني".وشهدت إيران أسبوعا من الاحتجاجات الدامية بعد وفاة أميني التي اعتقلت الأسبوع الماضي لارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق".وكانت الشابة الكردية البالغة 22 عاما أمضت ثلاثة أيام في غيبوبة بعد أن احتجزتها شرطة الاخلاق.وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تتخذ إجراءات للسماح بالوصول إلى البرامج بما في ذلك أدوات مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة بالإضافة إلى خدمة مؤتمرات عبر الفيديو لدعم "وصول الشعب الايراني إلى معلومات تستند إلى حقائق".وأضافت: "بهذه التغييرات نساعد الشعب الإيراني في أن يكون أفضل استعدادا لمواجهة جهود الحكومة في مراقبته والتضييق عليه".وأوضح نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان، أن الاجراءات "ستوسع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين" لمساعدة "الشعب الإيراني على أن يكون أفضل تجهيزًا لمواجهة جهود الحكومة لمراقبته وفرض الرقابة عليه".