رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر في 9 و10 تشرين الأول لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية

رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر في 9 و10 تشرين الأول

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LBCI News Lebanon

تزور رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن الجزائر في التاسع والعاشر من تشرين الأول للقاء نظيرها أيمن بن عبد الرحمن بهدف تثبيت "الشراكة" التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسيْ البلديْن، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية اليوم.



وقال المصدر انه "تماشيًا مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا" والذي تمخّضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية آب، "سيجتمع أعضاء الحكومتيْن الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة".