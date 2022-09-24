بلينكن يدعو الصين الى الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان

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حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان لدى لقائه نظيره الصيني وانغ يي في نيويورك فيما تلوح في الأفق بوادر تهدئة في حدة التوتر بين البلدين.استمر اللقاء 90 دقيقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجرى الوزيران محادثات وصفها مسؤول أميركي بأنها كانت "صريحة جدًا" وركزت إلى حد كبير على تايوان.وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إثر اللقاء إن الوزير الأميركي "شدد على أن المحافظة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان أساسي للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي".وأضافت أنه "ناقش الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بحس من المسؤولية، خصوصًا في أوقات التوتر".