أخبار دولية
24 أيلول 2022 - 06:39
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بلينكن يدعو الصين الى الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان

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بلينكن يدعو الصين الى الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان
Lebanon News
حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان لدى لقائه نظيره الصيني وانغ يي في نيويورك فيما تلوح في الأفق بوادر تهدئة في حدة التوتر بين البلدين. 
 
     
استمر اللقاء 90 دقيقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجرى الوزيران محادثات وصفها مسؤول أميركي بأنها كانت "صريحة جدًا" وركزت إلى حد كبير على تايوان.
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وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إثر اللقاء إن الوزير الأميركي "شدد على أن المحافظة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان أساسي للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي".
 
     
وأضافت أنه "ناقش الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بحس من المسؤولية، خصوصًا في أوقات التوتر".
 
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