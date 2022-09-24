تظاهرة في إقليم كردستان العراق دعماً للنساء الايرانيات

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تظاهر المئات السبت أمام مكتب الأمم المتحدة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، احتجاجاً على القمع في إيران، رافعين صور مهسا أميني.وهتف المتظاهرون من رجال ونساء بلغ عددهم نحو 300، بشعارات "المرأة، الحياة، الحرية" و"تسقط الديكتاتورية"، باللغتين الكردية والفارسية، منددين بالمرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في إيران علي خامنئي، كما قاموا بحرق علم الجمهورية الاسلامية، وفق مصوّر فرانس برس.وعلى لافتة باللغة الانكليزية، كتبت العبارة التالية "قفوا إلى جانب الشعب الإيراني"، وعلى أخرى كتب بالكردية "زينا قدوة وشرارة الانتفاضة"، الاسم الكردي للشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً.