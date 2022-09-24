رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيلتقي المدير العام للوكالة الدولية

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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي أنه سيلتقي الأسبوع المقبل في فيينا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.وأكد إسلامي للتلفزيون الحكومي: "سأغادر الأحد إلى النمسا للمشاركة في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث سألتقي السيد غروسي ونظرائي" من الدول الأعضاء الأخرى.ويُعقد المؤتمر من 26 إلى 30 أيلول.ويأتي إعلان إسلامي بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 7 أيلول أنها لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا.وأشارت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس إلى عدم إحراز تقدّم في ملف آثار اليورانيوم المخصّب التي سبق أن عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها في إيران.