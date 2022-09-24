الصين من الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا إلى عدم "مفاقمة" النزاع

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دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي أوكرانيا وروسيا إلى عدم ترك النزاع بينهما "يتفاقم"، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.ودعا جميع الأطراف المعنية إلى منع تفاقم الأزمة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلدان النامية.وأكد يي أن الأولوية هي لتسهيل مفاوضات سلام، داعيا إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية عبر مباحثات "صريحة وبراغماتية".ورأى وزير الخارجية الصيني أن الحل الأساسي يكمن في تبديد القلق المشروع المتصل بأمن جميع الأطراف، وفي بناء هندسة أمنية متوازنة وفعالة ودائمة.وفي سياق متصل، أكد يي أن بلاده ستكافح بحزم أنشطة تايوان الانفصالية وستتخذ خطوات قوية من أدل التصدي للتدخل الخارجي.وشدد على أن أي محاولة لمنع إعادة توحيد الصين سيسحقها التاريخ.