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24 أيلول 2022 - 17:29
24/09/2022 17:29:19
وزير الخارجية السعودي من الامم المتحدة: نؤكد أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على أراضي لبنان وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة وألا يكون لبنان نقطة انطلاق لتهريب المخدرات والجرائم الاخرى التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها
وزير الخارجية السعودي من الامم المتحدة: نؤكد أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على أراضي لبنان وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة وألا يكون لبنان نقطة انطلاق لتهريب المخدرات والجرائم الاخرى التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها
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LBCI News Lebanon
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