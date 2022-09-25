أخبار دولية
25 أيلول 2022 - 10:16
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حزب العمال البريطاني يتعهد إلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء

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حزب العمال البريطاني يتعهد إلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء
Lebanon News
تعهد زعيم حزب المعارضة الرئيسي في المملكة المتحدة الأحد إلغاء قرار خفض الضرائب الذي أعلنته الحكومة المحافظة للأشخاص الأعلى دخلًا، في وقت تتجه البلاد إلى الركود.
     
وتؤيد رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة المحافظة ليز تراس خفض الضرائب كوسيلة لتحفيز النمو الإقتصادي، وألغت حكومتها حدًا أقصى تبلغ نسبته 45 في المئة للأشخاص الأعلى دخلًا في إطار "ميزانية مصغرة" تم الإعلان عنها الجمعة.
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وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر لشبكة "بي بي سي" إنه في حال فاز حزبه بالسلطة، فسيلغي خفض الضرائب لأولئك الذين يتجاوز دخلهم 150 ألف جنيه إسترليني (168 ألف يورو) سنويًا.
 
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