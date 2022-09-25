طوابير انتظار على الحدود الروسية المنغولية مع فرار روس من التعبئة

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شوهدت طوابير طويلة من المركبات على الحدود بين روسيا ومنغوليا اليوم، بسبب فرار أشخاص من استدعاء الكرملين لمئات الآلاف من جنود الاحتياط بهدف القتال في أوكرانيا.وكشف لوكالة "فرانس برس" ج. بيامباسورين، وهو قائد حاجز تفتيش في بلدة ألتانبولاغ، أن أكثر من ثلاثة آلاف روسي دخلوا منغوليا من هذا المعبر منذ الأربعاء، معظمهم رجال.وشوهدت طوابير لأشخاص يحملون جوازات سفر روسية خارج مكتب الهجرة عند المعبر الحدودي، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.وقال ج. بيامباسورين: "منذ 21 أيلول، ارتفع عدد المواطنين الروس الداخلين إلى منغوليا".وأضاف: "بحلول ظهر اليوم، دخل أكثر من 3000 روسي إلى منغوليا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الأربعاء أول تعبئة في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، مستدعيًا عناصر الاحتياط للتوجه إلى أوكرانيا.وقال بيامباسورين إن نحو 2500 من الروس الذين عبروا الحدود هم رجال وأكثر من 500 نساء وأطفال.وأوضح أن معظمهم شبان عازبون عبروا الحدود مع أهلهم.ويمكن للمواطنين الروس زيارة منغوليا والبقاء فيها بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا وتمديد إقامتهم 30 يومًا إضافيًا إذا لزم الأمر، بحسب بيامباسورين.وأشارت منظمة "أو في دي-انفو" OVD-Info الروسية المستقلّة الهادفة إلى محاربة الاضطهاد السياسي إلى أن 726 شخصًا اعتُقلوا خلال تظاهرات في 32 مدينة، نصفهم في موسكو.ولوحظ تدفّق للمسافرين الروس إلى اسطنبول السبت. وأعرب العديد منهم عن ارتياحهم للهروب، لكنهم أيضا قلقون على سلامة افراد عائلاتهم في روسيا.