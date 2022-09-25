توقيف مشتبه به رابع في سياق التحقيق حول "تهديد" تعرض له وزير العدل البلجيكي

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أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس اليوم، بأن مشتبها به رابعا أوقف في هولندا في إطار التحقيق في شأن "تهديد" تعرض له وزير العدل البلجيكي فنسان فان كيكنبورن مصدره أوساط الجريمة المنظمة.وأعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية السبت أن الوزير وضع تحت مراقبة مشددة للشرطة في موازاة توقيف ثلاثة مشتبه بهم في هولندا. وأوضحت النيابة الهولندية أنهم ثلاثة رجال (20 و29 و48 عاما) يحملون الجنسية الهولندية.وتم توجيه طلب لنقلهم الى بلجيكا.وأوضح مصدر قضائي أن المشتبه به الرابع الذي أوقف في هولندا هو أيضا رجل، بدون تفاصيل إضافية.وأكد المصدر لوكالة فرانس برس العثور على سلاح رشاش داخل سيارة تم رصدها قرب منزل الوزير في ضاحية كورتريه (شمال غرب).وتحدثت إذاعة وقناة "في آر تي" الناطقة بالهولندية عن محاولة خطف من جانب عصابات مخدرات، لكن أي مصدر قضائي لم يؤكد هذه المعلومة.وذكرت صحيفة "فلامند هيت لاتستي نيوز" الفلمنكية أنه تم العثور على اسلحة نارية بينها بنادق كلاشنيكوف وزجاجات ملئت بالوقود داخل السيارة التي رصدت قرب منزل الوزير، علما أنها تحمل لوحة هولندية.وكان الوزير علّق السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا عزمه على مواصلة مكافحة "الجريمة المنظمة". وقال: "لن نستسلم أبدا للعنف".وندد رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو بما اعتبره "تهديدا مرفوضا"، وكتب على تويتر: "لن ندع أحدا يرهبنا".وأعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية السبت أنها "أبلغت خلال الاسبوع الفائت بتهديد محتمل" يطاول وزير العدل. وقالت ان تحقيقا عهد به الى قاضي تحقيق "لفت سريعا الى وجوب التعامل بجدية مع هذا التهديد".ووضع الوزير تحت مراقبة الشرطة وألغى بعض انشطته التي كانت مقررة في الأيام المقبلة. ولم تشأ النيابة العامة الإدلاء بأي معلومة أخرى عن مجريات التحقيق.