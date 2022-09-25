إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية في الكناري بسبب الأمطار الغزيرة

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أُلغيت أكثر من 200 رحلة جوية اليوم، في أرخبيل الكناري الإسباني بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المرافقة للعاصفة "هرمين" الاستوائية، حسبما أعلنت الهيئة المشغّلة للمطارات الاسبانية.ولفتت الهيئة إلى إلغاء 215 رحلة من وإلى الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي قبالة المغرب. وتمّ تحويل مسار 25 رحلة جوية.وطال الإلغاء بشكل أساسي رحلات شركة "بينتر" Binter المحلية وشركة "ايبيريا" Iberia. وأُلغيت أيضًا بعض الرحلات الدولية.وقُرّر إلغاء هذه الرحلات على ضوء العاصفة "هرمين" التي تضرب الكناري منذ السبت. ودفعت العاصفة السلطات إلى وضع الأرخبيل بأسره في حالة انذار.وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، سُجّل مستوى متساقطات قياسي لشهر أيلول في محطات عدة للارصاد الجوية في الأرخبيل لا سيّما في جزيرة تينيريفي.وأشارت الوكالة إلى أن الأمطار الغزيرة مستمرة حتى الاثنين.