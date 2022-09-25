حريق هائل يدمّر مستودعا في سوق للجملة قرب باريس

الإعلان

التهم حريق كبير جزءًا من إحدى أكبر الأسواق في العالم لبيع المنتجات الطازجة في ضواحي باريس.ودمّر الحريق مستودعًا لتخزين الخضر والفاكهة في مجمّع رانجيس جنوب باريس.وانتشرت النيران بُعيد ظهر اليوم، حسبما أفادت السلطات، وتصاعد عمود من الدخان فوق الضواحي الجنوبية للعاصمة الفرنسية.وتمكّن نحو مئة عنصر إطفاء من السيطرة على الحريق بحلول منتصف بعد الظهر، ولم تقع أي إصابات، وفق فرق الإطفاء.والمستودع التي توازي مساحته مساحة ملعب كرة قدم مملوك لمجموعة "لي آل ماندار" Les Halles Mandar.وقال رئيس المجموعة شاوول أبرامزيش: "إنها صدمة، لكننا سعداء بعدم وقوع إصابات".وأضاف: "لن نتمكّن من تلبية طلبات شركائنا اعتبارًا من الغد ولأيام عدة".ولفت رئيس سوق رانجيس ستيفان لاياني الى أنه "حين يقع مشغّل في السوق ضحية مأساة من هذا النوع، تتأثّر السوق بأسرها".