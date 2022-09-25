أخبار دولية
25 أيلول 2022 - 16:10
Back

حريق هائل يدمّر مستودعا في سوق للجملة قرب باريس

حريق هائل يدمّر مستودعا في سوق للجملة قرب باريس Lebanon, news ,lbci ,أخبار باريس, سوق للجملة,حريق,حريق هائل يدمّر مستودعا في سوق للجملة قرب باريس
episodes
حريق هائل يدمّر مستودعا في سوق للجملة قرب باريس
Lebanon News
التهم حريق كبير جزءًا من إحدى أكبر الأسواق في العالم لبيع المنتجات الطازجة في ضواحي باريس.
      
ودمّر الحريق مستودعًا لتخزين الخضر والفاكهة في مجمّع رانجيس جنوب باريس.
      
وانتشرت النيران بُعيد ظهر اليوم، حسبما أفادت السلطات، وتصاعد عمود من الدخان فوق الضواحي الجنوبية للعاصمة الفرنسية.
الإعلان
      
وتمكّن نحو مئة عنصر إطفاء من السيطرة على الحريق بحلول منتصف بعد الظهر، ولم تقع أي إصابات، وفق فرق الإطفاء. 
     
والمستودع التي توازي مساحته مساحة ملعب كرة قدم مملوك لمجموعة "لي آل ماندار" Les Halles Mandar.
      
وقال رئيس المجموعة شاوول أبرامزيش: "إنها صدمة، لكننا سعداء بعدم وقوع إصابات".
      
وأضاف: "لن نتمكّن من تلبية طلبات شركائنا اعتبارًا من الغد ولأيام عدة".
      
ولفت رئيس سوق رانجيس ستيفان لاياني الى أنه "حين يقع مشغّل في السوق ضحية مأساة من هذا النوع، تتأثّر السوق بأسرها".
 
الإعلان
إقرأ أيضاً