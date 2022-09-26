الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تباشران مناورات بحرية مشتركة

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول مناورات بحرية مشتركة لهما منذ خمس سنوات قرب شبه الجزيرة الكورية.وتشكل الولايات الحليف الرئيسي لكوريا الجنوبية في مجال الأمن وينتشر نحو 28500 جندي أميركي على أراضي هذه الدولة لحمايتها من جارتها الشمالية التي تمتلك السلاح النووي.وأوضحت البحرية الكورية الجنوبية في بيان أنها أعدت هذه المناورات لاظهار العزم القوي للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للرد على التحركات الكورية الشمالية.وتستمر المناورات أربعة أيام، وتشارك فيها أكثر من 20 سفينة بينها حاملة الطائرات الأميركية العاملة بالدفع النووي "رونالد ريغن" فصلا عن وسائل جوية كبيرة.وتشمل التدريبات محاكاة لقتال بحري والتصدي لغواصات في إطار مناورات تكتيكية وعمليات بحرية أخرى على ما أوضحت البحرية.تجري واشطن وسيول تدريبات عسكرية مشتركة منذ فترة طويلة، مشددتان على الطابع الدفاعي المحض لهذه المناورات.