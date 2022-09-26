واشنطن تحذر موسكو من عواقب "كارثية" إذا استخدمت السلاح النووي

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حذّرت الولايات المتحدة روسيا من عواقب "كارثية" إذا استخدمت أسلحة نووية في إطار غزوها أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مقابلة بثت الأحد، تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت تحذيرات سرية إلى روسيا لثنيها عن خيار الحرب النووية.وصرح بلينكن لبرنامج "60 دقيقة" عبر شبكة سي بي إس الإخبارية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "كنا واضحين جدا مع الروس علنا، وكذلك سرا، من أجل وقف الحديث الفضفاض عن الأسلحة النووية".وأكد بلينكن أنه مهم جدا أن تسمع موسكو منا وتعلم منا أن العواقب ستكون مروعة، وقد أوضحنا ذلك جيدا، مشددا على أن أي استخدام للأسلحة النووية ستكون له آثار كارثية، بالطبع على الدولة التي تستخدمها، ولكن على دول عدة اخرى أيضا.