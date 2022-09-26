أخبار دولية
26 أيلول 2022 - 09:13
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توقيف 18 صحافيًا في إيران منذ اندلاع الإحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني

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توقيف 18 صحافيًا في إيران منذ اندلاع الإحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني
Lebanon News
أوقفت السلطات الإيرانية 18 صحافيًا منذ اندلاع الإحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق، وفق ما أعلنت "لجنة حماية الصحافيين" الإثنين.
     
أوضحت اللجنة في بيان أنها "علمت من مصادر متعددة في إيران أن يوم الأحد 25 أيلول أوقف 18 صحافيًا على الأقل"، العديد منهم خلال مداهمات ليلية لمنازلهم و"بدون مذكرة توقيف أو شرح للتهم" بحقهم.
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كذلك، أوقف عدد كبير من الناشطين بينهم الناشط في مجال حرية التعبير حسين روناغي. وبعدما أفلت من الشرطيين الذي قدموا إلى منزلهم أثناء إجرائه مقابلة مع قناة "إيران إنترناشونال" ومقرها لندن، أوقف السبت مع إثنين من محاميه، بحسب القناة.
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