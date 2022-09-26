أخبار دولية
26 أيلول 2022 - 12:08
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الولايات المتحدة تدعم قوات الأمن الأوكرانية بـ457 مليون دولار

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الولايات المتحدة تدعم قوات الأمن الأوكرانية بـ457 مليون دولار
Lebanon News
أعلنت الولايات المتحدة الإثنين مساعدة إضافية لقوات الأمن الأوكرانية بقيمة 457,5 مليون دولار في أحدث تمويل لكييف التي تقاوم الغزو الروسي.
 
     
وستدعم المساعدة الشرطة الوطنية وحرس الحدود فضلا عن الجهود المبذولة للتحقيق في الفظائع المفترضة التي ارتكبتها القوات الروسية.
 
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وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "إن توفيرنا لمعدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية والعربات المدرعة قلل بشكل كبير الخسائر في صفوف المدنيين الأوكرانيين والمدافعين عنهم".
 
     
وأضاف "تقف الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع الشعب الأوكراني وتظل ملتزمة بدعم أوكرانيا ديموقراطية ومستقلة وذات سيادة". 
 
     
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