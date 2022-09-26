أخبار دولية 26 أيلول 2022 - 12:11 26/09/2022 12:11:12 العاصفة "إيان" تتحول الى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من كوبا

العاصفة "إيان" تتحول الى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من كوبا

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LBCI News Lebanon

أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية "إيان" اشتدت لتتحول الى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من غرب كوبا.





وحذر المركز في مذكرة من أن العاصفة "إيان تتحول الى إعصار"، مشيرا الى أنه "يتوقع اشتدادا إضافيا في قوتها اليوم".



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