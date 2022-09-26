أخبار دولية
26 أيلول 2022 - 12:11
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العاصفة "إيان" تتحول الى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من كوبا

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العاصفة &quot;إيان&quot; تتحول الى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من كوبا
Lebanon News
أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية "إيان" اشتدت لتتحول الى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من غرب كوبا.
 
     
وحذر المركز في مذكرة من أن العاصفة "إيان تتحول الى إعصار"، مشيرا الى أنه "يتوقع اشتدادا إضافيا في قوتها اليوم".
 
     
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