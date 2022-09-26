أخبار دولية
26 أيلول 2022 - 12:31
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كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر في شرطة الأخلاق

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كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر في شرطة الأخلاق
Lebanon News
أعلنت كندا الاثنين فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ردا على الحملة الأمنية الدامية التي تشنّها سلطات الجمهورية الإسلامية ضد المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني بينما كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق.
 
     
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي "سنفرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات، بما في ذلك ما تعرف بشرطة الأخلاق الإيرانية".
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وأضاف "نضم أصواتنا، جميع الكنديين، إلى أصوات ملايين الأشخاص حول العالم الذين يطالبون الحكومة الإيرانية بالإنصات إلى شعبها ووضع حد لقمعها للحريات والحقوق وترك النساء وجميع الإيرانيين ليعيشوا حياتهم ويعبروا عن أنفسهم بشكل سلمي".
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