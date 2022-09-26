توقيف رئيس بلدية في تونس لفترة وجيزة اثر انتحار بائع متجول صودرت معدّاته

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أفرجت السلطات التونسية عن رئيس بلدية بعد توقيفه إثر إقدام بائع متجول في منطقة مرناق (جنوب شرق) على الانتحار بعد مصادرة السلطات المحلية معدات عمله، ما أثار احتجاجات ليلية وصدامات بين الشرطة ومتظاهرين، على ما أفاد متحدث قضائي الاثنين.وقال عمر الحنين المتحدث الرسمي باسم محكمة بنعروس لفرانس برس إن "قاضي التحقيق قرر الابقاء على رئيس البلدية عمر الحرباوي في حالة سراح" على أن يتواصل التحقيق معه، بعد أن تم توقيفه.وأقدم البائع المتجول السبت على الانتحار شنقا في منزله بمدينة مرنا بمحافظة بنعروس التي تبعد حوالي 15 كلم عن العاصمة، حيث فتحت السلطات تحقيقا في "الموت المستراب في أسبابه (أي أسبابه غير واضحة)"، وفقا لوزارة الداخلية.وخلصت الأبحاث الأولية إلى أن المتوفي واسمه محمد أمين الدريدي كان يعمل بائع خضار وغلال و"يعيش خلافات عائلية حادة"، وفقا للوزارة.وقبل يومين من انتحاره وجهت السلطات المحلية تنبيها الى الدريدي الذي كان يستغل بصفة غير قانونية مكانا لوضع بضاعته، قبل أن يتم "حجز آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته".