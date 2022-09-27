أخبار دولية
27 أيلول 2022 - 00:41
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بلينكن يدعو باكستان المنكوبة بالفيضانات لمطالبة الصين بتخفيف ديونها

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بلينكن يدعو باكستان المنكوبة بالفيضانات لمطالبة الصين بتخفيف ديونها
Lebanon News
نصح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين إسلام أباد بالسعي لدى حليفتها بكين للحصول على تخفيف للديون الصينية، في الوقت الذي تحاول فيه باكستان إصلاح الدمار الواسع الذي خلفته فيضانات هائلة ضربت البلاد قبل أسابيع.
 
وقال بلينكن في أعقاب إجتماعه في واشنطن بنظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري إن الولايات المتحدة ستقدم دعمًا كبيرًا لباكستان التي غمرت المياه ثلث أراضيها أي ما يوازي مساحة بريطانيا. 
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وأضاف: "رسالتنا بسيطة: نحن هنا من أجل باكستان مثلما كنا في كوارث طبيعية سابقة، ونتطلع لإعادة الإعمار".
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