مركبة فضائية تابعة لـ"ناسا" تصطدم بكويكب بقصد تحويل مساره

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إصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الإثنين عمدًا بكويكب في محاولة لتحويل مساره، في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.والمركبة الفضائية التي يقل حجمها قليلًا عن حجم سيارة إصطدمت، كما كان متوقعًا، في الساعة 23:14 ت غ بالكويكب بسرعة تزيد عن 20 ألف كلم/ساعة في الساعة.ونقلت وكالة الفضاء الأميركية وقائع هذا الإصطدام مباشرة على الهواء. وما إن ارتطمت المركبة بالكويكب حتى انفجر فرحًا أفراد طاقم ناسا الذين تجمعوا في مركز الإشراف على المهمة في ماريلاند بالولايات المتحدة.