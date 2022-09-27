نائبة الرئيس الأميركي ستزور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

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تزور نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الخميس المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية خلال زيارتها لكوريا الجنوبية بحسب ما أعلن البيت الأبيض.وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الزيارة تظهر التزام الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب كوريا الجنوبية في وجه أي تهديدات صادرة عن كوريا الشمالية.وأضاف أن هاريس ستكرم التضحيات المشتركة للجنود الأميركيين والكوريين الذين قتلوا في الحرب الكورية التي انتهت بوقف لاطلاق النار كرس تقسيم شبه الجزيرة قبل حوالى 70 عاما في 1953.وتشارك هاريس اليوم في طوكيو في مراسم جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.وقد تثير زيارة المنطقة المنزوعة السلاح غضب كوريا الشمالية التي وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بأنها أسوأ مدمرة للسلام والاستقرار الدوليين بعد زيارتها لهذه المنطقة في مطلع آب.وحذرت بيونغ يانغ من أن كوريا والولايات المتحدة قد تتسببان بحرب بعدما باشرت الدولتان الحليفتان أولى تدريباتهما البحرية المشتركة منذ خمس سنوات قرب شبه الجزيرة الكورية.وأجرت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة سلسلة غير مسبوقة من التجارب على الأسلحة فيما المفاوضات مع الأسرة الدولية بشأن برامجها النووية والبالستية متوقفة.