أخبار دولية 27 أيلول 2022 - 07:54 27/09/2022 07:54:00 الشارع الإيراني لم يهدأ بعد... ماذا في آخر الأحداث؟

الشارع الإيراني لم يهدأ بعد... ماذا في آخر الأحداث؟

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LBCI News Lebanon

الشارع الإيراني لم يهدأ بعد منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران بتهمة "إرتداء ملابس غير لائقة" وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في البلاد. الإعلان

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