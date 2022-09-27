أخبار دولية
27 أيلول 2022 - 07:54
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الشارع الإيراني لم يهدأ بعد... ماذا في آخر الأحداث؟

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Lebanon News
الشارع الإيراني لم يهدأ بعد منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران بتهمة "إرتداء ملابس غير لائقة" وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في البلاد.
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