المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في أول تواصل بينهما

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في تطور لافت على صعيد المفاوضات النووية، وفي تواصل هو الأول بينهما منذ عدة أشهر التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في فيينا.غروسي قال إنّ الحوار مع إيران استؤنف لتوضيح مسألة المواقع الإيرانية الثلاثة غير المصرّح عنها والتي عُثر فيها سابقاً على آثار لليورانيوم.وطلبت إيران مرارا إنهاء التحقيق حول آثار اليورانيوم، لكن غروسي رفض هذا الطلب مطالبا بأجوبة ذات صدقية من جانب طهران التي تندد بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحقيقها وتشدّد على أنها تعاونت بشكل كامل مع الهيئة الذرية.