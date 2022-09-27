موسكو لن تطلب تسليم رعايا روس فروا بسبب التعبئة الى الخارج

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية انها لن تطلب من حكومات أجنبية تسليم آلاف الروس الذين فروا من البلاد بهدف تجنب التعبئة الجزئية للقتال في اوكرانيا.وأكدت الوزارة في بيان أن وزارة الدفاع الروسية وفي إطار التعبئة الجزئية، لم ترسل ولم تحضر ولن ترسل طلبات الى سلطات كازاخستان وجورجيا ودول أخرى بشأن مسألة عودة يقال انها قسرية الى روسيا لرعايا روس موجودين هناك.وكانت جورجيا وكازاخستان، الدولتان المجاورتان لروسيا، تحدثتا عن زيادة كبيرة في عدد الروس الوافدين إليهما منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لإرسال عسكريين للقتال في أوكرانيا.