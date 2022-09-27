أخبار دولية
27 أيلول 2022 - 08:23
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موسكو لن تطلب تسليم رعايا روس فروا بسبب التعبئة الى الخارج

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موسكو لن تطلب تسليم رعايا روس فروا بسبب التعبئة الى الخارج
Lebanon News
أعلنت وزارة الدفاع الروسية انها لن تطلب من حكومات أجنبية تسليم آلاف الروس الذين فروا من البلاد بهدف تجنب التعبئة الجزئية للقتال في اوكرانيا.
 
وأكدت الوزارة في بيان أن وزارة الدفاع الروسية وفي إطار التعبئة الجزئية، لم ترسل ولم تحضر ولن ترسل طلبات الى سلطات كازاخستان وجورجيا ودول أخرى بشأن مسألة عودة يقال انها قسرية الى روسيا لرعايا روس موجودين هناك.
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وكانت جورجيا وكازاخستان، الدولتان المجاورتان لروسيا، تحدثتا عن زيادة كبيرة في عدد الروس الوافدين إليهما منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لإرسال عسكريين للقتال في أوكرانيا.
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