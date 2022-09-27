الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على منظمي استفتاءات الضم في أوكرانيا

الإعلان

أكّد المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن استفتاءات الضمّ التي تنظّمها روسيا في أوكرانيا "غير قانونية" وأن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستُفرض عليهم عقوبات.وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "ستكون هناك عواقب على جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاستفتاءات غير القانونية وعلى الذين دعموها".ولفت ستانو إلى أن المواطنين الأوروبيين الذين تقدّمهم موسكو بصفة "مراقبين دوليين" في استفتاءات الضم هذه يمكن أيضًا أن تفرض عليهم عقوبات.واعتبر أن أي دعم لهذه الاستفتاءات غير القانونية هو أمر غير قانوني، كل هذا يتوقف على المشاركة في هذا الدعم. سيكون الأمر متروكًا للدول الأعضاء لتحديد ما إذا كانت أنشطة هؤلاء الأشخاص تتوافق مع معايير نظام العقوبات وما إذا كانت هناك حاجة لفرض عقوبات.وشدّد ستانو على أن العملية في أيدي الدول الأعضاء ولا أريد التعليق على إعداد القوائم.