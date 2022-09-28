إسبانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاحتجاجات في إيران

إسبانيا تستدعي السفير الإيراني للتعبير عن معارضتها لقمع التظاهرات وانتهاك حقوق النساء...

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LBCI News Lebanon

استدعت إسبانيا السفير الإيراني لديها للاحتجاج على قمع التظاهرات في إيران والتي أودت بالعشرات، وفق مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.





وقال المصدر إن وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني في مدريد للتعبير عن معارضتها لقمع التظاهرات وانتهاك حقوق النساء.



