كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

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أطلقت كوريا الشمالية "صاروخا بالستيا لم تُحدد طبيعته" على ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي بعد أيام فقط على تجربة سابقة وقبيل زيارة لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لكوريا الجنوبية.وأوضحت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية في بيان الأربعاء "اطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا لم تُحدد طبيعته في بحر الشرق" في إشارة إلى بحر اليابان.كذلك أكد خفر السواحل الياباني إمكانية إطلاق صاروخ بالستي نقلاً عن معلومات من وزارة الدفاع اليابانية، داعياً السفن إلى التنبّه.وأجرت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة سلسلة غير مسبوقة من التجارب على الأسلحة.وحذرت وكالة الاستخبارات في سيول من أن بيونغ يانغ تحضر لإجراء تجارب نووية جديدة.وأنهت كوريا الشمالية فتح "نفق ثالث في موقع بونغي-ري للتجارب النووية"، وفق ما أعلن النائب يو سانغ-بوم للصحافيين بعد اجتماع للاستخبارات في سيول.ويُنتظر وصول نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الخميس إلى سيول في زيارة قصيرة، حيث ستزور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.وهذا الأسبوع، أجرت السفينة يو إس إس رونالد ريغان التي تعمل بالطاقة النووية، تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الكورية الجنوبية في مياه شبه الجزيرة الكورية.وواشنطن هي الحليف الأمني الرئيسي لسيول وتنشر حوالى 28500 جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من الشمال.ويجري البلدان تدريبات مشتركة منذ فترة طويلة يؤكدان أنها دفاعية بحتة، لكن كوريا الشمالية تعتبرها تدريبات استعدادا لعملية غزو.