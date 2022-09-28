أخبار دولية
28 أيلول 2022 - 08:07
28/09/2022 08:07:00
تأهب في دول أوروبا بعد تسرب بخطي أنابيب نورد ستريم 1 و2
تأهب في دول أوروبا ...
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LBCI News Lebanon
الشتاء على الأبواب و"غازبروم" أعلنت توقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم بشكلٍ تام.
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