تأهب في دول أوروبا بعد تسرب بخطي أنابيب نورد ستريم 1 و2

تأهب في دول أوروبا ...

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LBCI News Lebanon

الشتاء على الأبواب و"غازبروم" أعلنت توقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم بشكلٍ تام.