مقتل شخصين بقصف إيراني استهدف مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة في كردستان العراق

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قتل عنصران على الأقلّ من حزب كردي إيراني معارض بقصف إيراني في إقليم كردستان في شمال العراق، استهدف الأربعاء عدة مواقع لأحزاب كردية إيرانية معارضة تندد باستمرار بقمع التظاهرات في إيران.وفي عملية تبنتها إيران، قتل بقصف صاروخي وطائرات مسيّرة شخصان ينتميان إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وفق بيان نشره الحزب، مشيراً أيضاً إلى وقوع جرحى من عناصره.وجاء في البيان أن "قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية هاجمت قواعد ومقرات الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة" في إشارة إلى قصف استهدف منطقة كويسنجق غرب أربيل، مضيفاً أنه "استنادا إلى المعلومات الأولية استشهد شخصان...واصيب عدد آخر" من عناصر الحزب.وتسبب القصف أيضاً بأضرار ودمار مبانٍ في منطقة زركويز على بعد نحو 15 كلم من مدينة السليمانية حيث توجد مقار عدة أحزاب كردية إيرانية معارضة يسارية مسلحة، لا سيما حزب كومله - كادحو كردستان.