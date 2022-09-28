هل تعترف ألمانيا بالاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أوكرانيا؟

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أكد المستشار الالماني اولاف شولتس، خلال اتصال هاتفي الاربعاء بالرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المانيا لن تعترف مطلقا بنتائج استفتاءات الضم التي نظمتها موسكو في اوكرانيا.وشدد شولتس على أن المانيا ستواصل دعم اوكرانيا سياسيا وماليا وإنسانيا، وكذلك دفاعا عن سيادتها ووحدة اراضيها، ويشمل ذلك تسليمها اسلحة.وخلال المكالمة، بحث الجانبان في الوضع العسكري والسياسي والاقتصادي في اوكرانيا وإمكانات تقديم دعم اضافي يشمل إعادة اعمار البلاد، وتوافقا على "البقاء على اتصال وثيق"، وفق المصدر نفسه.واعلنت السلطات الموالية لروسيا في مناطق لوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الاوكرانية الأربعاء أنها طلبت من الرئيس فلاديمير بوتين ضمها إلى روسيا غداة عمليات تصويت على الضم ندد بها المجتمع الدولي على نطاق واسع.