مصارف تركية تقرر التوقف عن التعامل بنظام التسديد المالي الروسي مير

الإعلان

قررت المصارف التركية الثلاثة العامة التي تستخدم نظام التسديد المالي الروسي مير، التوقف عن التعامل به.وسبق لمصرفَين تركيَين أن توقفا الأسبوع الماضي عن استخدام نظام مير وبقيت ثلاثة مصارف عامة فقط تسمح بالتعاملات باستخدام بطاقات مير.وكانت واشنطن حذرت الشركات والمصارف التركية التي تتعامل مع روسيا من احتمال تعرضها لعقوبات خصوصاً بعد ان قرر الرئيسان التركي والروسي خلال اجتماعهما الاخير في آب، توسيع العمل في نطاق مير المصرفي.وأوقفت اوزبكستان بدورها العمل ببطاقات مير المصرفية لأسباب تقنية قبل يومين.وانتقد الكرملين واشنطن لممارستها ضغوطا على البنوك التركية كي توقف العمل بنظام مير.