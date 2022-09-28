مجلس النواب العراقي جدد الثقة برئيسه مع عودة التوتر الى بغداد

هل يعود التوتر إلى العراق؟

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LBCI News Lebanon

البرلمان العراقي جدد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، برفض 222 نائبا من اصل 235 استقالته من منصه، هو الذي تقدم الاثنين بالاستقالة في ظل استمرار الأزمة السياسية في البلاد.