أخبار دولية
28 أيلول 2022 - 14:13
28/09/2022 14:13:00
مجلس النواب العراقي جدد الثقة برئيسه مع عودة التوتر الى بغداد
هل يعود التوتر إلى العراق؟
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LBCI News Lebanon
البرلمان العراقي جدد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، برفض 222 نائبا من اصل 235 استقالته من منصه، هو الذي تقدم الاثنين بالاستقالة في ظل استمرار الأزمة السياسية في البلاد.
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