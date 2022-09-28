الولايات المتحدة تدين الضربات الإيرانية في كردستان العراق وتصفها بأنها "وقحة"

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دانت الولايات المتحدة "بشدة" الأربعاء الضربات الإيرانية في كردستان العراق، محذرة طهران من شن مزيد من الهجمات على مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية.وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان: "نقف إلى جانب الشعب والحكومة العراقيين في وجه هذه الهجمات الوقحة على سيادتهما".من جهته، دان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان هذه الهجمات باعتبارها إعتداء على سيادة العراق وشعبه. وقال: "يواصل القادة الإيرانيون إظهار التجاهل الصارخ ليس فقط لأرواح شعبهم، ولكن أيضًا لجيرانهم والمبادئ الأساسية لسيادة وسلامة الأراضي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".