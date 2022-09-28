أخبار دولية
28 أيلول 2022 - 14:42
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الولايات المتحدة تدين الضربات الإيرانية في كردستان العراق وتصفها بأنها "وقحة"

الولايات المتحدة تدين الضربات الإيرانية في كردستان العراق وتصفها بأنها "وقحة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار كردستان,الولايات المتحدة,الولايات المتحدة تدين الضربات الإيرانية في كردستان العراق وتصفها بأنها "وقحة"
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الولايات المتحدة تدين الضربات الإيرانية في كردستان العراق وتصفها بأنها &quot;وقحة&quot;
Lebanon News
دانت الولايات المتحدة "بشدة" الأربعاء الضربات الإيرانية في كردستان العراق، محذرة طهران من شن مزيد من الهجمات على مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية. 
     
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان: "نقف إلى جانب الشعب والحكومة العراقيين في وجه هذه الهجمات الوقحة على سيادتهما".
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من جهته، دان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان هذه الهجمات باعتبارها إعتداء على سيادة العراق وشعبه. وقال: "يواصل القادة الإيرانيون إظهار التجاهل الصارخ ليس فقط لأرواح شعبهم، ولكن أيضًا لجيرانهم والمبادئ الأساسية لسيادة وسلامة الأراضي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
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