باريس ستواصل دعم اوكرانيا في مواجهة "الخطاب العدائي" الروسي

الإعلان

تعّهدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في مرسيليا بمواصلة دعم فرنسا لأوكرانيا "على المدى الطويل" في وقت "تجدد فيه روسيا خطابها العدائي".وأكدت كولونا أنه فيما تجدد روسيا خطابها العدائي وتنظم عمليات استفتاء تشير الى وضعها كدولة مارقة مع وقوع حوادث غير مفسرة في بحر البلطيق،ستبقي فرنسا التزامها على المدى الطويل.وردا على أسئلة وكالة فرانس برس حول التسريبات من انابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق، أوضحت كولونا انها تنتظر توصل التحقيق الجاري الى "استنتاجات، لتحديد المسؤولين"، "رغم ان عددا من المؤشرات المتقاربة تدفع الى الاعتقاد بانه لا يمكن ان يكون حادثا وأن تدخلا متعمدا تسبب في هذه الانفجارات".وأضافت أن "العدوان الذي أطلقته روسيا في أوكرانيا لم ينته بعد وما رافقه من المآسي الإنسانية والضحايا المدنيين وجرائم الحرب والدمار، لن يزول".والسفينة محملة بأكثر من ألف طن من المساعدات لا سيما جسور في قطع مفككة و25 طنا من المواد الطبية.ومع هذه السفينة، يكون قد تم إرسال أكثر من 30 قافلة مساعدات فرنسية منذ 24 شباط حين بدأ الغزو الروسي لاوكرانيا.