مقتل جنود أرمينيين في اشتباكات حدودية جديدة مع أذربيجان

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قُتل ثلاثة جنود أرمينيين في اشتباكات حدودية جديدة مع أذربيجان، بعد أسبوعين من أسوأ مواجهات عسكرية بينهما منذ حرب 2020، ما عرّض محادثات السلام بينهما للخطر.وكانت الاشتباكات التي جرت في وقت سابق هذا الشهر واستمرت يومين قد أسفرت عن مقتل نحو 286 شخصا من الجانبين قبل التوصل الى هدنة بوساطة من الولايات المتحدة.وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية الأربعاء أن القوات الأذربيجانية أطلقت قذائف هاون ونيرانا من العيار الثقيل في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمنية الأذربيجانية.وأكدت الوزارة في بيان أنه سقط نتيجة ذلك ثلاثة قتلى من الجانب الأرميني.وكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على تويتر إن ثلاثة من جنوده قتلوا "في هجوم ضد استقلال أرمينيا وسيادتها وديموقراطيتها".واعتبر أن انسحاب القوات الاذربيجانية ونشر بعثة مراقبة دولية في الاراضي الأرمينية المتضررة من الاحتلال الأذربيجاني والمناطق الحدودية ضرورة مطلقة.