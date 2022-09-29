واشنطن تقدّم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون الأربعاء تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,1 مليار دولار على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأميركية.وتهدف هذه الحزمة الجديدة إلى تعزيز دفاع البلاد على الأمدين المتوسط والطويل، وهي تتضمّن بشكل خاص 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" التي تتميّز بدقة الإصابة.وزوّدت الولايات المتّحدة الجيش الأوكراني حتى اليوم بـ16 راجمة من طراز هيمارس. وهذه الراجمات المثبّتة على مدرّعات خفيفة أدّت دوراً مهماً في نجاح الهجوم المضادّ الذي شنّته قوات كييف مؤخراً ضد القوات الروسية.كما تتضمّن الحزمة 150 عربة همفي مصفحة و 150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة، على ما أوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيان.