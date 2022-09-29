تظاهرات في جورجيا ضد تدفق الروس الهاربين من التعبئة في بلادهم

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تظاهر أنصار المعارضة الجورجية الأربعاء ضدّ الهجرة "غير المنضبطة" من روسيا منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لقواته في إطار الحرب في أوكرانيا.وتجمّع عشرات المتظاهرين وهم يلوّحون بعلمي جورجيا وأوكرانيا بالقرب من معبر كازبيغي الحدودي الذي شهد تدفّقاً هائلاً للمواطنين الروس منذ الإعلان عن التعبئة الأسبوع الماضي.وردّد المتظاهرون النشيد الأوكراني والأغاني الشعبية في المسيّرة التي نظّمها حزب "دروا" المعارض والموالي للغرب.وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "بوتين إرهابي" و"روسيا تقتل".