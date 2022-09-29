أخبار دولية
29 أيلول 2022 - 00:40
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تظاهرات في جورجيا ضد تدفق الروس الهاربين من التعبئة في بلادهم

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تظاهرات في جورجيا ضد تدفق الروس الهاربين من التعبئة في بلادهم
Lebanon News
تظاهر أنصار المعارضة الجورجية الأربعاء ضدّ الهجرة "غير المنضبطة" من روسيا منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لقواته في إطار الحرب في أوكرانيا.
 
     
وتجمّع عشرات المتظاهرين وهم يلوّحون بعلمي جورجيا وأوكرانيا بالقرب من معبر كازبيغي الحدودي الذي شهد تدفّقاً هائلاً للمواطنين الروس منذ الإعلان عن التعبئة الأسبوع الماضي.
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وردّد المتظاهرون النشيد الأوكراني والأغاني الشعبية في المسيّرة التي نظّمها حزب "دروا" المعارض والموالي للغرب.
 
     
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "بوتين إرهابي" و"روسيا تقتل".
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