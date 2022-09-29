المغرب يوقف مواليا لتنظيم الدولة الإسلامية بتهمة التحضير لمشروع إرهابي

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أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أنها أوقفت بالدار البيضاء مواليا لتنظيم الدولة الإسلامية يشتبه بتورطه في التحضير لتنفيذ مشروع إرهابي، وذلك بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأميركية.وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إن عناصره تمكنت من توقيف شخص متطرف موال لتنظيم الدولة الإسلامية (29 عاما) للاشتباه في تورطه في التحضير لتنفيذ مشروع إرهابي.وأوضح أن هذا التوقيف تم في إطار عملية مشتركة مع أجهزة الاستخبارات الأميركية، أسفرت عن تشخيص هوية المعني بالأمر والكشف عن مشروعه الإرهابي.وبحسب المعلومات الأولية قام الأخير بزيارات استطلاعية لتحديد بعض نقاط المراقبة الأمنية، بغرض استهدافها واستعمال أسلحتها الوظيفية في عمليات إرهابية.كماكان يبحث عن مسارات آمنة للالتحاق بتنظيمات متطرفة في إفريقيا جنوب الصحراء وفي الساحة السورية العراقية، بحسب المصدر نفسه.وأشار البيان أيضا إلى حجز معدات وأجهزة معلوماتية يجري حاليا إخضاعها للخبرات الرقمية الضرورية.