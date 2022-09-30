أخبار دولية
30 أيلول 2022 - 07:06
Back

الانتخابات التشريعية في الكويت... تقدم للمعارضة والمرأة تستعيد حضورها

الانتخابات التشريعية في الكويت... تقدم للمعارضة والمرأة تستعيد حضورها Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرأة, المعارضة, الكويت,الانتخابات التشريعية,الانتخابات التشريعية في الكويت... تقدم للمعارضة والمرأة تستعيد حضورها
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
انتهت الانتخابات التشريعية الثامنة عشرة في الكويت، وصدقت التوقعات بتحقيق نسبة تغيير مرتفعة.

فعملية الاقتراع التي شهدت اقبالا مرتفعا, أفضت الى تغيير نسبته 54% من تركيبة المجلس السابق، والمؤلف من خمسين مقعدا.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً