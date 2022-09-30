أخبار دولية
30 أيلول 2022 - 07:06
30/09/2022 07:06:42
الانتخابات التشريعية في الكويت... تقدم للمعارضة والمرأة تستعيد حضورها
الانتخابات التشريعية في الكويت... تقدم للمعارضة والمرأة تستعيد حضورها
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LBCI News Lebanon
انتهت الانتخابات التشريعية الثامنة عشرة في الكويت، وصدقت التوقعات بتحقيق نسبة تغيير مرتفعة.
فعملية الاقتراع التي شهدت اقبالا مرتفعا, أفضت الى تغيير نسبته 54% من تركيبة المجلس السابق، والمؤلف من خمسين مقعدا.
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