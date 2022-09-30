الانتخابات التشريعية في الكويت... تقدم للمعارضة والمرأة تستعيد حضورها

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LBCI News Lebanon

انتهت الانتخابات التشريعية الثامنة عشرة في الكويت، وصدقت التوقعات بتحقيق نسبة تغيير مرتفعة.



فعملية الاقتراع التي شهدت اقبالا مرتفعا, أفضت الى تغيير نسبته 54% من تركيبة المجلس السابق، والمؤلف من خمسين مقعدا.